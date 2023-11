Fulcrum Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares génétiquement définies dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le produit candidat clinique de la société, le losmapimod, est développé pour le traitement potentiel de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD). Son autre produit clinique candidat, le FTX-6058, est développé pour le traitement de certaines hémoglobinopathies, dont la drépanocytose. La société a mis au point un moteur de produits pour identifier et valider des cibles médicamenteuses cellulaires qui peuvent moduler l'expression des gènes pour traiter les causes profondes connues de maladies génétiquement définies. Le moteur de produits de la société intègre des tissus dérivés de patients et des modèles cellulaires pertinents pour la maladie, qu'elle interroge à l'aide de sa bibliothèque de petites molécules pharmacologiquement diverses et annotées et de bibliothèques CRISPR et ARNi personnalisées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale