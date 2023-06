Fulcrum Utility Services finalise la 7ème tranche de la vente d'actifs

Fulcrum Utility Services Ltd - Fournisseur de raccordements énergétiques et d'infrastructures de services publics basé aux Iles Caïmans - Achève la septième tranche du transfert d'actifs dans le domaine du gaz domestique à ES Pipelines Ltd pour un montant de 2,2 millions de livres sterling. La contrepartie brute totale à recevoir devrait s'élever à 49 millions de livres sterling, 36 millions de livres sterling ayant déjà été reçus. L'accord avec ES Pipelines comprend d'autres objectifs d'étape qui, s'ils sont atteints, donneront lieu à des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 3 millions de livres sterling sur la durée restante du contrat, ajoute Fulcrum.

Cours actuel de l'action : 0,85 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 87

