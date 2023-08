Fulcrum Utility Services Limited est un fournisseur indépendant de services d'utilité publique essentiels, y compris des connexions multi-utilités et des infrastructures d'énergie renouvelable. La société opère à travers deux segments, l'infrastructure et les actifs de services publics. Son segment Infrastructure fournit des services d'infrastructure et de raccordement aux services publics. Le secteur des services publics comprend à la fois la propriété du gaz, de l'électricité et des compteurs et l'acheminement du gaz et de l'électricité par le biais de ses réseaux de transport. Les services de transport de gaz sont fournis dans le cadre de la licence iGT accordée par l'Ofgem et les services d'électricité sont fournis dans le cadre de la licence iDNO accordée par l'Ofgem. L'entreprise fournit des services dans divers secteurs, notamment le logement, l'industrie et le commerce (I&C), y compris les véhicules électriques (EV) et les connexions HV, ainsi que la maintenance et la propriété. Elle fournit ses services d'utilité publique, tels que la maintenance des systèmes électriques et des infrastructures de production d'énergie renouvelable, ainsi que la conception.

Secteur Services aux collectivités de gaz