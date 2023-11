Fulgent Genetics, Inc. a annoncé les données de deux posters qui seront présentés le 4 novembre 2023 lors de la 38ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) à San Diego, CA. L'affiche intitulée " Critical clinical evaluation of plasma to tumor tissue concordance by cancer type using Illumina's cell-free ctTSO500 commercial liquid biopsy assay " (Évaluation clinique critique de la concordance entre le plasma et le tissu tumoral par type de cancer à l'aide du test commercial de biopsie liquide ctTSO500 d'Illumina) explore le rôle critique de la comparaison des variantes de l'ADNct détectées dans le plasma avec celles trouvées dans le tissu, mettant en lumière la mise en œuvre pratique de la technologie de la biopsie liquide.

La recherche présente une analyse méticuleuse de la concordance entre le plasma et les tissus dans divers types de cancer, offrant des indications précieuses sur les considérations relatives à la validation, à l'aide du test commercial de pointe ctTSO500 d'Illumina pour les biopsies liquides. Les résultats de la recherche clinique, basés sur un examen complet de 124 cas de différents cancers, révèlent d'importantes variations de concordance, souvent liées au stade du cancer et au moment de la biopsie et du prélèvement de l'échantillon sanguin. Dans les cancers de l'utérus, les chercheurs ont détecté 65,9 % des variants SNV/indel dans le plasma qui se trouvaient également dans le FFPE, 47 % dans le cancer du côlon, 67 % dans le cancer gastrique, 56 % dans le cancer de la vessie, 51 % dans le cancer du larynx et 41 % dans le cancer de la prostate.

L'étude fait appel à des laboratoires certifiés, soulignant la nécessité d'une gestion rigoureuse de la qualité et d'une harmonisation des réglementations. En fin de compte, la recherche souligne la reproductibilité, la sensibilité et l'importance pratique de la biopsie liquide ctTSO500 d'Illumina, en particulier pour les patients qui ne peuvent pas ou préfèrent ne pas subir de biopsies solides traditionnelles pour le dépistage du cancer. L'affiche intitulée "FID-007 : Paclitaxel nanoencapsulé dérivé d'une nouvelle plateforme de nanotransporteurs de médicaments, ?

met en évidence les progrès réalisés par FID-007, le principal candidat thérapeutique en oncologie de Fulgent Pharma, dans différents types de cancer. Comme pour les données présentées lors du congrès annuel de l'ASCO en juin, sur 40 patients évaluables ayant reçu des doses hebdomadaires allant de 15 mg/m2 à 160 mg/m2, 7 (18 %) ont présenté une réponse partielle (RP) selon RECIST 1.1 (cancer du pancréas, des voies biliaires et HNSCC) et 14 (35 %) ont présenté une maladie stable. Trois des 4 patients HNSCC présentant une RP avaient déjà été traités par taxane.

La durée du suivi (mois), médiane (intervalle) est de 12,0 (0,4 - 38,9). Aucune neuropathie de haut grade n'a été observée à ce jour. Les données cliniques préliminaires suggèrent que le FID-007 pourrait avoir une activité anti-tumorale chez les patients lourdement prétraités dans différents types de tumeurs.

Sur la base de l'absence d'effets indésirables, de la pharmacocinétique et des premières indications de l'effet du traitement, la dose de 125 mg/m2 a été choisie comme dose recommandée pour la phase 2. En outre, une analyse de sous-groupe basée sur 7 patients atteints d'un cancer de la tête et du cou et 4 patients atteints d'un cancer ampullaire/pancréatique a montré un taux de réponse objective de 57 % et 50 %, respectivement.