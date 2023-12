Full House Resorts, Inc. a annoncé les détails de l'ouverture de sa nouvelle destination de jeu ? Chamonix Casino Hotel. Le nouveau casino élégant de Chamonix et son luxueux hôtel de 300 chambres allient sans effort le confort du Colorado à l'élégance européenne classique.

Il est situé dans le quartier historique de Cripple Creek, à environ 45 miles de Colorado Springs et 80 miles de la banlieue sud de Denver. L'hôtel Chamonix est adjacent au casino Bronco Billy's, également situé dans la banlieue sud de Denver.

Bronco Billy?s Casino, également propriété de Full House Resorts. Chamonix dispose d'un casino élégant, avec une grande variété de machines à sous les plus récentes, un salon de machines à sous à limite élevée et la zone de jeux de table la plus élégante de l'État. De nombreuses chambres et suites de l'hôtel Chamonix disposent d'un balcon et offrent une vue imprenable sur Cripple Creek, Pikes Peak et les spectaculaires montagnes Sangre de Cristo.

Mercredi à midi, Chamonix ouvrira l'ensemble de son casino, une partie de son hôtel de 300 chambres, ainsi que son service de voiturier, son garage et son parking en surface. Un restaurant temporaire (Chamonix Bistro) et un buffet seront installés dans l'élégante salle de réunion. D'ici une semaine, la société prévoit d'ouvrir le reste de ses chambres. Dans un mois environ, Chamonix prévoit d'ouvrir son restaurant haut de gamme 980 Prime, dont la cuisine est supervisée par le célèbre chef Barry Dakake de Las Vegas.

Peu après, Chamonix dévoilera Ore and Alloy, sa bijouterie indépendante et sa boutique de luxe, ainsi que son opulent Chamonix Spa. Le spa comprend une piscine et une terrasse sur le toit, un jardin d'hiver, une grande salle d'entraînement avec des équipements modernes, huit salles de massage et un assortiment de saunas, de hammams et d'autres équipements. Le spa propose également un salon de coiffure à service complet avec des coiffeurs, des barbiers et des services de manucure et de pédicure.

Au printemps, le Bronco Billy's Casino, qui jouxte l'hôtel, inaugurera son nouveau restaurant italien, Firenze. Chamonix tire son nom de la "Reine des stations alpines" en France, située au pied du Mont Blanc et site des premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924.

Le nom est particulièrement approprié, car Colorado Springs est le siège du Comité olympique américain et de son centre d'entraînement.