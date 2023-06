Le groupe britannique de débits de boissons Fullers signale que ses ventes ont été affectées par les grèves des trains et des métros

La chaîne britannique de pubs Fuller Smith & Turner a déclaré que les grèves des trains et des métros qui ont eu lieu l'année dernière ont pesé sur ses ventes, alors qu'elle a enregistré une hausse des ventes au cours des dix premières semaines de l'exercice en cours.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les grèves aient un impact sur les ventes de plus de 5 millions de livres (6,33 millions de dollars) au cours de l'exercice financier.

Alors que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration se remet de ses bas niveaux de COVID-19, les grèves ferroviaires nationales de la fin 2022 et du début de cette année ont freiné les visites des clients dans les villes, réduisant les ventes des restaurateurs et des exploitants de pubs qui doivent également faire face à des coûts élevés dans un contexte d'incertitude économique.

"Les grèves des trains et des métros ont été particulièrement préjudiciables dans le centre de Londres, où se trouve une part importante de notre patrimoine, les navetteurs choisissant de travailler à domicile", a déclaré la société dans un communiqué.

Les ventes à périmètre constant au cours des 10 premières semaines de l'exercice fiscal, closes le 10 juin, ont augmenté de 13,9 % par rapport à l'année précédente.

(1 $ = 0,7905 livre) (Reportage de Radhika Anilkumar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)