Fuller, Smith & Turner PLC est une entreprise britannique de pubs et d'hôtels haut de gamme. L'entreprise propose de la nourriture et une gamme de boissons, des chambres et des services d'accueil. Elle opère à travers deux segments : Les pubs et hôtels gérés, et les auberges louées. Les pubs et hôtels gérés comprennent Cotswold Inns & Hotels, qui exploite environ sept hôtels dans les Cotswolds, et Bel & The Dragon, qui exploite environ six auberges anglaises exquises et modernes situées dans les Home Counties. Le segment des auberges louées comprend des pubs exploités par des tiers dans le cadre de contrats de location ou de bail. La société compte environ 183 établissements gérés, 1 015 chambres de boutique et 193 auberges louées. Elle propose un éventail de catégories de pubs, notamment des pubs de petit-déjeuner et de brunch, des pubs de bière et de pâté, des pubs avec licence, des pubs dans le Hampshire, des pubs de sports en direct, des aires de jeux, des jardins de pubs, des pubs de rugby et autres. Ses hôtels comprennent The Bear of Burton, Christchurch ; The Blackbird, Earl's Court ; The Bull Hotel, Bridport, et d'autres.

Secteur Restaurants et bars