Fulton Financial Corporation est une société holding financière. Par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, la Fulton Bank (la Banque), elle fournit des services financiers dans sa zone de marché de cinq États, comprenant la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, le New Jersey et la Virginie. Elle propose à ses clients et aux communautés qu'elle dessert une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des produits et services de gestion de patrimoine. Ses produits et services bancaires à la consommation comprennent divers comptes chèques, dépôts d'épargne et certificats de dépôt. Ses produits de prêt à la consommation comprennent des prêts automobiles, des lignes de crédit personnelles et une protection contre les découverts sur les comptes courants. Elle fournit des produits et services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises. Ses produits de prêts commerciaux comprennent des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux et industriels et des prêts à la construction. Ses services de gestion de patrimoine comprennent la gestion des investissements, les services fiduciaires, le courtage, l'assurance et les services de conseil en investissement.

Secteur Banques