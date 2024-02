Fulton Financial Corporation annonce des changements au niveau de la direction

La Fulton Financial Corporation a annoncé qu'Atul Malhotra (Malhotra) a été promu au poste de Chief Risk Officer (CRO) pour succéder à Chivinski dans cette fonction. Les deux changements prennent effet immédiatement. Précédemment Chief Risk Officer, Mme Chivinski occupera désormais les fonctions de Senior Executive Vice President et de CFO par intérim, et continuera de rendre compte au président-directeur général Curt Myers. Elle sera responsable de la gouvernance financière globale de l'entreprise jusqu'à ce qu'un nouveau directeur financier soit nommé. Mme Chivinski a occupé divers postes de direction au sein de la société, qu'elle a rejointe il y a près de 30 ans. Elle est première vice-présidente exécutive et directrice de la gestion des risques de la société depuis 2016. Auparavant, elle a occupé les postes de responsable de l'audit et de responsable de la comptabilité. Avant de rejoindre Fulton, elle était cadre supérieur chez Arthur Andersen & Co. Elle est titulaire d'une licence en comptabilité du Franklin & Marshall College.



En remplacement de M. Chivinski, M. Malhotra occupera le poste de vice-président exécutif et de directeur des risques et rendra compte à M. Myers.

Myers. Il sera responsable de la gouvernance des programmes de gestion des risques de la banque. M. Malhotra a plus de 20 ans d'expérience en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des risques et de stratégie réglementaire.

Auparavant, il a occupé le poste de directeur général de la gestion des risques d'entreprise. Dans le passé, M. Malhotra a été

consultant en matière de réglementation et de stratégie de risque pour diverses sociétés cotées en bourse, y compris de grandes institutions financières mondiales.

financières internationales. M. Malhotra est titulaire d'une licence en administration des affaires et en informatique du Franklin & Marshall College.

Marshall College, en plus d'avoir obtenu plusieurs certifications, dont Certified in Risk and Information Systems Controls (CRISC).

Il a également obtenu plusieurs certifications, dont Certified in Risk and Information Systems Controls (CRISC) et Certified in Risk Management Assurance (CRMA). Il est également diplômé

de l'ABA Stonier Graduate School of Banking.