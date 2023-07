Fulton Financial Corporation est une société de portefeuille financier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Fulton Bank (la Banque). La Banque propose des services financiers principalement dans sa zone de marché de cinq États, comprenant la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, le New Jersey et la Virginie. Elle propose une gamme de produits et services bancaires pour les particuliers et les entreprises dans sa zone de marché. Ses produits et services bancaires aux consommateurs comprennent divers comptes-chèques et produits de dépôt d'épargne ainsi que des certificats de dépôt. Ses produits de prêts à la consommation comprennent des prêts automobiles, des lignes de crédit personnelles et une protection contre les découverts de comptes chèques. Elle propose des prêts hypothécaires résidentiels par l'intermédiaire de Fulton Mortgage Company, une division opérationnelle de la Banque. Ses produits de prêts commerciaux comprennent des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux et industriels, des prêts de construction et des prêts de financement de location d'équipement. Elle propose également des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de Fulton Financial Advisors et de Fulton Private Bank.

Secteur Banques