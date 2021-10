Funai Soken Holdings Incorporated : Début de mouvement

Données financières JPY USD EUR CA 2021 29 350 M 257 M 221 M Résultat net 2021 4 510 M 39,4 M 33,9 M Tréso. nette 2021 13 822 M 121 M 104 M PER 2021 33,2x Rendement 2021 1,52% Capitalisation 150 Mrd 1 310 M 1 124 M VE / CA 2021 4,63x VE / CA 2022 4,00x Nbr Employés 1 303 Flottant 77,4% Prochain événement sur FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED 02/11/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 3 030,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 366,67 JPY Ecart / Objectif Moyen 11,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sakae Takashima Chairman & Group CEO Takayuki Nakatani President & Representative Director Takahisa Okumura Director & GM-Business Administration Nobuyuki Isagawa Independent Outside Director Atsushi Nakao Independent Outside Director