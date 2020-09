Fundamenta Real Estate : Halbjahresbericht 2020 kompakt (Französisch) 0 11/09/2020 | 09:39 Envoyer par e-mail :

semestre compact FUNDAMENTA REAL ESTATE SA INFORMATIONS ET CHIFFRES DU 1ER SEMESTRE 2020 INFORMATIONS CLÉS - PORTEFEUILLE IMMOBILIER PORTEFEUILLE Valeur de bilan en mio. CHF REVENUS LOCATIFS NETS RÉELS TAUX DE VACANCE par période, en % en mio. CHF déduction faite des logements vacants et pertes sur débiteurs 25.8 29.5 6.3% 929 909 15.2 22.3 13.3 749 19.4 11.9 593 3.9% 10.1 16.2 491 14.3 12.5 9.3 10.4 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1er semestre 2e semestre QUOTE-PART RÉSIDENTIELLE 94dans les revenus locatifs nets réels % LOYERS NETS < CHF 2000/MOIS part des unités d'habitation 89% APPARTEMENTS ≤ 3 PIÈCES part des unités d'habitation 72% CHIFFRES CLÉS - PORTEFEUILLE IMMOBILIER 30.06.2020 31.12.2019 Valeur de bilan du portefeuille immobilier kCHF 928⁜693 908⁜910 +2.2% Biens immobiliers Nombre 66 65 +1.5% Unités d'habitation Nombre 1⁜927 1⁜902 +1.3% Taux de vacance % 3.9 3.7 Les notes explicatives du rapport financier peuvent être consultées à l'adresse gb.fundamentarealestate.ch/downloadcenter INFORMATIONS CLÉS - FINANCES BÉNÉFICE NET BÉNÉFICE NET hors effet de réévaluation en mio. CHF en mio. CHF 8S1 2020 | AVEC.8EFFET DE RÉÉVALUATION 14.3 7.7 10.3 7.4 8.4 5.3 4.6 4.1 7.5 68.62 3.3 3.8 5.0 2016 2017 2018 2019 2020 1er semestre 2e semestre DURÉE RÉSIDUELLE MOY. DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 5.8 EN ANNÉES, AU 30.06.2020 CHIFFRES CLÉS - FINANCES Revenus locatifs nets réels Résultat de la réévaluation Bénéfice net Rentabilité sur fonds propres (ROE) Bénéfice net hors effet de réévaluation TAUX D'INTÉRÊT MOY. DES ENGAGEMENTS FINANCIERS en % 1.5 1.3 1.2 0.9 0.8 2016 2017 2018 2019 S1⁜2020 S1 2020 S1 2019 kCHF 16⁜185 14⁜283 +13.3% kCHF 2⁜477 4⁜344 -43.0% kCHF 8⁜777 10⁜094 -13.0% % 4.3 4.5 kCHF 7⁜536 6⁜607 +14.1% 30.06.2020 31.12.2019 Fonds propres kCHF 379⁜342 383⁜090 -1.0% Part des fonds propres % 40.4 41.8 Rapport prêt/valeur (LTV - Loan To Value) % 56.1 54.6 Les notes explicatives du rapport financier peuvent être consultées à l'adresse gb.fundamentarealestate.ch/downloadcenter INFORMATIONS CLÉS - ACTIONS PERFORMANCE GLOBALE S1 2020 BÉNÉFICE PAR ACTION Variation du cours de l'action hors effet de réévaluation 6.5 Nb. moy. pondéré d'actions encirculation distribution comprise % en CHF/action 0.57 0.52 0.56 0.53 0.29 0.29 0.26 0.31 0.27 0.27 0.26 0.30 0.23 2016 2017 2018 2019 2020 1er semestre 2e semestre COURS DE L'ACTION S1 2020 Indexé, 1.1.2020⁜=⁜100 110 100 90 80 70 Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Fundamenta Real Estate TR - SPI - SXI Realestate@Broad - SXI Real Estate All Shares TR CHIFFRES CLÉS - ACTIONS 30.06.2020 31.12.2019 Capitalisation boursière mio. CHF 397 385 +3.3% Cours de l'action à la fin de la période CHF 15.85 15.35 +3.3% Valeur liquidative (NAV - Net Asset Value) CHF 15.14 15.29 -1.0% après impôts différés Prime % 4.7 0.4 S1 2020 S1 2019 Résultat par action nominative CHF 0.35 0.40 -12.5% Résultat par action nominative - 0.26 +15.4% hors effet de réévaluation CHF 0.30 Les notes explicatives du rapport financier peuvent être consultées à l'adresse gb.fundamentarealestate.ch/downloadcenter 02 Lettre aux actionnaires

04 Rétrospective: déménager au temps du coronavirus

06 Perspective: date d'aménagement de la cour

08 Vue d'ensemble du portefeuille immobilier

10 Bilan (Swiss GAAP RPC)

11 Compte de résultat (Swiss GAAP RPC)

12 Stratégie d'entreprise et modèle commercial La qualité permet la continuité LETTRE AUX ACTIONNAIRES Chers actionnaires, Les six premiers mois de l'exercice 2020 ont été mar- qués par les restrictions massives que la COVID-19 a engendrées dans notre quotidien. Les processus habituels ont été interrompus. Le fait de rester chez soi a pris une nouvelle dimension: le domicile est de- venu un refuge plus sûr mais aussi un nouveau lieu de travail grâce au home office. Avec plus de 1900 objets locatifs, Fundamenta Real Estate dispose d'un produit qui a connu une appréciation réjouis- sante dans ce contexte de pandémie. Aussi bien les logements situés dans des immeubles existants continuellement développés et rénovés que les nou- veaux logements créés ont été convoités, ce qui a eu un impact positif sur l'évolution de l'entreprise. SOLIDE RÉSULTAT ET HAUSSE DU BÉNÉFICE D'EXPLOITATION PAR ACTION Au 1er semestre 2020, Fundamenta Real Estate a augmenté ses revenus locatifs nets réels de 13.3% pour atteindre 16.19 millions de CHF. Les cinq im- meubles existants acquis l'année précédente, les développements menés à bien dans le portefeuille ainsi que la reprise d'un projet de développement entièrement loué à Zurich ont contribué à cette augmentation à hauteur de 14.28 millions de CHF. La quote-part résidentielle a augmenté pour atteindre 93.8% de tous les revenus locatifs. Grâce à une ges- tion active du parc immobilier, le taux de vacance ne s'est élevé qu'à 3.9%. Le bénéfice net d'exploitation hors effet de rééva- luation a progressé de 14.1% pour atteindre 7.54 millions de CHF (6.61 millions de CHF). Corrigé de l'effet ponctuel de la réforme fiscale (RFFA), qui avait aug- menté le résultat de la période correspondante de l'année précédente de 0.75 million de CHF, le bénéfice net a progressé de 28.7%. Cette évolution positive s'explique par la progression relativement faible des charges immobilières (2.24 millions de CHF) ainsi que par les coûts de financement, qui sont restés bas. Le portefeuille immobilier a été évalué à 928.69 millions de CHF (908.91 millions de CHF fin 2019) au 30 juin 2020. La valeur marchande du portefeuille existant a augmenté pour atteindre 875.89 millions de CHF (841.22 millions de CHF). Le résultat de la réévaluation des immeubles en portefeuille et des développements (avant impôts différés) s'élevait à 2.48 millions de CHF (4.34 millions de CHF). La valeur liquidative (NAV - Net Asset Value) avant impôts différés s'élevait à CHF 16.24 par action (CHF 16.30) à la date de clôture du bilan. La va- leur liquidative après impôts différés se montait à CHF 15.14 (CHF 15.29). Corrigée de la distribution, la valeur liquidative par action a augmenté de CHF 0.35 (soit 2.3%) au 1er semestre 2020. Avec un bénéfice en léger recul, le bénéfice pondéré par action s'élevait à CHF 0.35 (CHF 0.40). Hors effet de réévaluation, le bénéfice pondéré par action a pro- gressé de 15.4%, passant de CHF 0.26 à CHF 0.30. DES PROGRÈS DANS LA CONSTRUCTION MALGRÉ LE CORONAVIRUS Les chantiers ont pu continuer comme prévu en respectant les mesures barrières d'hygiène. Le projet de la nouvelle construction située dans la Geibels- trasse 49 à Zurich a été achevé dans les temps grâce la planification prudente du gestionnaire d'actifs, de sorte que les locataires ont pu emménager dans leurs logements de manière échelonnée. La de- mande pour ces logements urbains prisés a dépassé nos attentes pourtant élevées.

Les trois projets de nouvelles constructions en- core en cours dans les villes de Zurich, Schlieren et Zofingue seront vraisemblablement achevés dans les deux prochaines années et transférés dans le porte- feuille existant. En mars 2020, Fundamenta Real Estate a acquis un autre projet dans la ville de Saint- Gall qui prévoit 25 logements et deux petites sur- faces commerciales. 2 UN CONFINEMENT AUX CONSÉQUENCES SOLIDE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS GRÂCE MINIMALES À LA CROISSANCE DU PORTEFEUILLE La situation exceptionnelle du confinement a éga- D'après les estimations du conseil d'administration, lement constitué un défi pour le conseil d'adminis- le portefeuille devrait également enregistrer une tration et le gestionnaire d'actifs de Fundamenta solide évolution des affaires et des bénéfices au se- Real Estate. Dès la première semaine des mesures cond semestre 2020. Le cours de l'action a connu annoncées par le Conseil fédéral, les responsables une évolution réjouissante ces six derniers mois. ont contacté tous les locataires de surfaces commer- Après avoir intégré avec succès dans le portefeuille ciales pour évaluer les conséquences des restric- le projet de développement zurichois situé dans la tions sur l'évolution des affaires et sur les revenus Geibelstrasse 49 fin mars 2020, l'achèvement du locatifs. L'initiative et la volonté de trouver des so- projet de la nouvelle construction située dans la lutions constructives expriment la volonté de Funda- Steinwiesenstrasse à Schlieren, l'aménagement de menta Real Estate de conserver à long terme de bons la cour intérieure située dans la Delsbergerallee à locataires de surfaces commerciales pour éviter des Bâle et la rénovation totale dans la Güterstrasse à vacances et de nouvelles locations fastidieuses. Bâle auront lieu au 4e trimestre. Pour tous les nou- Rapporté au revenu locatif, le taux de surfaces com- veaux objets, la société s'attend à un bon niveau de merciales du portefeuille immobilier s'élève à 6.2%. location pour les différentes dates d'emménagement Environ la moitié de ce taux a été concernée par le et ainsi à la génération de recettes locatives et de confinement. cash-flows attrayants. Fundamenta Real Estate est confiante dans le fait que l'évolution constante et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DANS la stabilité opérationnelle de ces dernières années perdureront. UN CONTEXTE EXTRAORDINAIRE Compte tenu de la situation exceptionnelle due à la pandémie, l'assemblée générale n'a pas pu se tenir dans le cadre habituel. Les actionnaires n'ont pas pu participer personnellement à l'assemblée générale mais ont uniquement eu la possibilité d'exercer leurs droits par le biais du représentant indépendant des droits de vote. Les actionnaires disposant de plus de 80% des actions à droit de vote ont exercé leurs Dr Andreas Spahni droits par écrit et accepté toutes les propositions Président du conseil du conseil d'administration. Le conseil d'adminis- d'administration tration remercie les actionnaires pour la confiance qu'ils lui ont témoignée. Ils ont également permis la distribution d'un dividende, ce qui était une préoc- cupation majeure pour le conseil d'administration dans une période économique incertaine et fut un Frédéric de Boer geste très apprécié par les nombreuses institutions Vice-président du conseil de prévoyance. d'administration LETTRE AUX ACTIONNAIRES 3 Déménager au temps du coronavirus RÉTROSPECTIVE Bousculades à la gare, trains bondés, routes embou- teillées... Un virus a suffi à balayer ces problèmes quotidiens en seulement quelques semaines et ré- duit le rayon de circulation à l'appartement. Le travail quotidien s'est immiscé dans la sphère privée du logement, ce qui a clairement montré qu'il était primordial pour concilier qualité de vie et produc- tivité de séparer intelligemment le logement en dif- férentes zones d'utilisation. Le logement privé n'est plus seulement un rempart contre l'espace public. Il doit également offrir de nouveaux espaces destinés par exemple au télétravail. La nouvelle construction située dans la Geibels- trasse 49, dans le quartier Wipkingen de Zurich (voir également «Compact» de l'exercice 2019), remplit ces conditions. La qualité élevée et les plans modernes de ces appartements situés au centre de Zu- rich ont suscité une vive demande. Toutes les unités d'habitation ont été louées en très peu de temps. L'emménagement dans les appartements a néan- moins constitué un défi car il devait avoir lieu fin mars 2020 et donc en plein confinement durant la pandémie de coronavirus. Il était pratiquement impossible de décaler les dates d'emménagement puisque la plupart des locataires avaient résilié leur ancien logement par voie ordinaire et dépendaient de l'emménagement dans leur nouveau logement. Le Conseil fédéral a heureusement pris conscience de cette problématique. Les déménage- ments sont restés autorisés à condition de respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il s'agissait de respecter les règles d'hygiène et d'éviter les rassemblements de plus de cinq personnes. Ce ne fut pas une entreprise facile quand on pense que 29 appartements devaient être occupés par les locataires et leurs proches. L'équipe de gestion d'actifs de Fundamenta Group a réalisé l'impossible - grâce à une planification prévisionnelle et à une gestion de projet agile. La solution consistait à avoir achevé les premiers lo- gements deux semaines avant la date d'emména- gement. L'emménagement dans les appartements a ainsi pu être réalisé de manière échelonnée sur deux semaines en respectant les règles d'hygiène. Tous les locataires ont pu emménager dans leur logement fin mars 2020. Le projet de nouvelle construction a donc pu être achevé correctement et dans les délais dans un contexte très particulier. 4 RÉTROSPECTIVE Grâce à leur situation centrale dans le quartier Wipkingen de Zurich, les 29 nouvelles constructions de la Geibelstrasse 49 ont été louées en très peu de temps. Des plans conçus de manière moderne sont décisifs pour une qualité de loge- ment élevée. Une atmosphère d'habitation généreuse et une densité de construction se combinent bien. 5 Date d'aménagement de la cour PERSPECTIVES Une nouvelle construction dans la cour intérieure d'un lotissement existant semble être un projet de construction spectaculaire. C'est ce que montre également la vue aérienne du chantier situé dans la Delsbergerallee 48/50 au sud de Bâle. Une grue se dresse au-dessus du lotissement existant au beau milieu de la ville à forte densité de construction. Les matériaux de construction sont disposés côte côte, et la bétonnière sous les balcons existants du lotissement. Le chantier laisse une apparence de propreté et il est difficile d'imaginer qu'un corps de bâtiment supplémentaire sera érigé ici au cours des prochains mois.

Il s'agit concrètement d'un bâtiment de plu- sieurs étages comprenant 17 appartements citadins modernes. L'aménagement de la cour intérieure de- vrait s'achever au 4 e trimestre 2020. Parallèlement à cela s'effectueront la remise en état de divers appar- tements existants et la construction d'un parking couvert comprenant 13 places de stationnement qui seront partiellement intégrées à la structure exis- tante du bâtiment.

La nouvelle construction dans le quartier bâlois de Gundeldingen (également appelé Gundeli) est un projet central pour Fundamenta Real Estate qui il- lustre bien la gestion active du portefeuille dans l'exercice actuel et permet de créer des conditions idéales pour générer des revenus locatifs durables. D'autres informations sur le projet seront publiées dans le «Compact» de l'exercice 2020. 6 PERSPECTIVES Fundamenta Real Estate construit 17 nouveaux appartements citadins dans la cour intérieure d'un lotissement existant situé à la Delsbergerallee 48/50, ce qui présente des défis logistiques considérables. 7 Vue d'ensemble du portefeuille immobilier PORTEFEUILLE IMMOBILIER PAR RÉGIONS Par valeur de bilan - répartition par grandes régions (OFS/OFAT) 22% SUISSE DU NORD-OUEST 8% ESPACE MITTELLAND 42% ZURICH 9% 19% SUISSESUISSE CENTRALEORIENTALE 5.2% PART DU BIEN LE PLUS IMPORTANT EN PORTEFEUILLE 1.6% IMPORTANCE MOYENNE PAR BIEN EN PORTEFEUILLE Importance du bien en % de la valeur marchande des propriétés immobilières 8 MATRICE STRATÉGIQUE Modèle de notation FGCH, par rapport à la valeur de bilan 61% DÉTENTION ACTIVE 23% DÉTENTION ACTIVE ET OPTIMISATION 6% DÉVELOPPER 10% REPOSITIONNER PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET REPOSI- 2020 2021 2022 TIONNEMENTS (PROJETS EN COURS)¹ SCHLIEREN (STEINWIESENSTRASSE) ZOFINGUE (RIEDTALSTRASSE) ZURICH (MUTSCHELLENSTRASSE)² ST-GALL (ZÜRCHERSTRASSE) BÂLE (DELSBERGERALLE) BÂLE (GÜTERSTRASSE) ZURICH (SIHLFELDSTRASSE) BERNE (SULGENECKSTRASSE) ZURICH (BADENERSTRASSE) ¹ PLANNING INDICATIF ² PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS PORTEFEUILLE IMMOBILIER 9 BILAN Bilan SELON LES RECOMMANDATIONS SWISS GAAP RPC en kCHF Liquidités Créances résultant de livraisons et de prestations Compte de régularisation de l'actif ACTIF CIRCULANT Immeubles en portefeuille Développements Impôts différés sur les bénéfices actifs ACTIF IMMOBILISÉ ACTIFS Engagements résultant de livraisons et de prestations Engagements financiers à court terme Autres engagements à court terme Compte de régularisation du passif FONDS DE TIERS À COURT TERME Engagements financiers à long terme Provisions pour impôts différés sur les bénéfices FONDS DE TIERS À LONG TERME FONDS DE TIERS Capital-actions Réserves provenant de capitaux Réserves provenant de bénéfices FONDS PROPRES PASSIFS 30.06.2020 2⁜187 5⁜584 827 8⁜598 875⁜890 52⁜803 917 929⁜610 938⁜208 866 11⁜923 7⁜158 1⁜417 21⁜364 509⁜068 28⁜435 537⁜503 558⁜867 150⁜314 112⁜797 116⁜231 379⁜342 938⁜208 31.12.2019 2⁜067 3⁜866 167 6⁜100 841⁜220 67⁜690 970 909⁜880 915⁜980 1⁜123 5⁜446 5⁜604 3⁜471 15⁜644 491⁜022 26⁜224 517⁜246 532⁜890 150⁜314 125⁜323 107⁜453 383⁜090 915⁜980 10 Compte de résultat SELON LES RECOMMANDATIONS SWISS GAAP RPC en kCHF S1 2020 S1 2019 Revenus locatifs nets réels 16⁜185 14⁜283 Autres produits d'exploitation 7 2 PRODUIT D'EXPLOITATION 16⁜192 14⁜285 Charges immobilières -2⁜237 -2⁜054 Charges d'administration -3⁜259 -2⁜851 CHARGES D'EXPLOITATION -5⁜496 -4⁜905 Résultat de la réévaluation des immeubles en portefeuille et des développements 2⁜477 4⁜344 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) 13⁜173 13⁜724 Résultat financier -2⁜133 -2⁜054 BÉNÉFICE NET AVANT IMPÔTS (EBT) 11⁜040 11⁜670 Impôts sur le bénéfice -2⁜263 -1⁜576 BÉNÉFICE NET 8⁜777 10⁜094 Résultat par action nominative (non dilué et dilué) en CHF 0.35 0.40 COMPTE DE RÉSULTAT 11 Stratégie d'entreprise et modèle commercial STRATÉGIE Fundamenta Real Estate investit principalement Le portefeuille de Fundamenta Real Estate couvre dans des biens immobiliers résidentiels du segment toute la Suisse alémanique. Parallèlement à la dis- des loyers moyens en Suisse alémanique. Les pla- persion géographique importante, nous veillons cements se concentrent sur des propriétés générant également à la répartition équilibrée des immeubles des revenus locatifs durables et une valeur ajoutée en termes de dimensions et de volumes d'investis- à long terme. sement. Fin juin 2020, notre portefeuille comportait Les bâtiments d'habitation du segment des 66 immeubles, pour une valeur de bilan de 929 mil- loyers moyens dans lesquels nous investissons se lions de CHF. caractérisent par une demande solide et constante, Le conseil d'administration de Fundamenta Real une résistance globalement bonne à la conjoncture Estate assume la haute direction et la surveillance et, partant, des revenus locatifs durables. Le flux en tant qu'instance plénière. Le délégué du conseil permanent de revenus est l'une des principales d'administration prend en charge la direction opéra- conditions pour une distribution pérenne de divi- tionnelle tandis que toutes les décisions sont prises dendes aux actionnaires. collectivement par le conseil d'administration. Comparée aux autres sociétés immobilières co- Afin de maintenir une structure organisation- tées au SIX Swiss Exchange, Fundamenta Real Es- nelle efficace et agile, Fundamenta Real Estate a tate possède la plus forte proportion de bâtiments transféré la gestion des actifs et les autres missions d'habitation depuis des années. Sur l'ensemble de inhérentes à la gestion des biens immobiliers à l'en- nos revenus locatifs nets réels qui ont atteint 16.2 treprise Fundamenta Group (Schweiz) AG. La colla- millions de CHF pour l'exercice 2020, 94% corres- boration est régie par un accord de gestion d'actifs pondent à un usage résidentiel. Parmi les sociétés entre les deux entités. Forte d'une équipe de plus de immobilières cotées à la bourse SIX, Fundamenta 35 spécialistes, l'entreprise Fundamenta Group Real Estate détient l'un des plus gros portefeuilles (Schweiz) AG offre des prestations et des solutions immobiliers résidentiels. sur mesure conçues pour créer de la valeur à long Sur le segment dédié à l'immobilier d'habita- terme. tion, nous sommes spécialisés dans des biens qui répondent à une demande forte et orientée à la hausse depuis de nombreuses années. Sur la base des données statistiques pertinentes concernant la demande actuelle et future de locaux d'habitation, et compte tenu des tendances sociales, le porte- feuille de Fundamenta Real Estate est extrêmement proche du marché et conforme à la demande. Envi- ron 89% des logements de location compris dans le portefeuille de notre société ont un loyer net infé- rieur à CHF 2000. Par conséquent, le portefeuille reflète la demande importante de logements de loca- tion dans la tranche des loyers de niveau moyen. 12 CHIFFRES ET INFORMATIONS EN UN CLIC: GB.FUNDAMENTAREALESTATE.CH Agenda Publication du rapport de gestion 2020 | 12 mars 2021 Assemblée générale ordinaire | 8 avril 2021 Mentions légales Directeur de publication Fundamenta Real Estate SA Poststrasse 4a 6300 Zoug www.fundamentarealestate.ch Direction de projet Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a 6300 Zoug Téléphone: +41 41 444 22 22 www.fundamentagroup.com Conseil en communication Walter Steiner Steiner Kommunikationsberatung 8142 Uitikon www.steinercom.ch Concept global/design/réalisation Linkgroup SA, Zurich www.linkgroup.ch Impression Printlink SA, Zurich www.printlink.ch Imprimé sur Nautilus (papier recyclé). Le présent contenu du rapport compact semestriel de l'exercice de Fundamenta Real Estate SA est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute reproduction ou diffusion même partielle est soumise à l'accord préalable de Fundamenta Real Estate SA. Fundamenta Real Estate SA Poststrasse 4a 6300 Zoug | Suisse Téléphone +41 444 22 22 www.fundamentarealestate.ch

