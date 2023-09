Fundamenta Real Estate Inc. est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur immobilier. La société concentre ses activités sur les propriétés résidentielles dans la partie germanophone de la Suisse. Au 31 décembre 2011, le portefeuille immobilier de la société comprenait 15 propriétés, dont 55 % étaient basées à Zürich. Au 31 décembre 2011, 81 % du portefeuille de la société était composé de biens immobiliers résidentiels. La surface habitable totale du portefeuille de la société s'élevait à 25 359 mètres carrés, tandis que les espaces industriels et de bureaux représentaient 6 716 mètres carrés. La société agit en tant que gestionnaire d'actifs pour Fundamenta Real Estate AG et Fundamenta Group AG. Elle est une filiale à part entière du groupe Fundamenta.

Secteur Développement et opérations immobilières