Fundamenta publie des résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Fundamenta a enregistré des résultats en hausse au terme du premier semestre et se dit confiant pour l'exercice 2021 bien que les incertitudes liées à la pandémie et ses conséquences ne soient pas effacées, selon un communiqué paru vendredi.

Par comparaison avec les six premiers mois de l'année dernière les revenus locatifs nets de l'entreprise zougoise ont progressé de 10,6% pour s'établir à 19,9 millions de francs suisses "grâce à l'achèvement de cinq projets de développement et de repositionnement et à l'acquisition de cinq autres biens immobiliers ces douze derniers mois", détaille le communiqué.

Sur le plan opérationnel Fundamenta a tiré son épingle du jeu en parvenant à faire bondir de 30,8% son résultat d'exploitation (Ebit), à 17,2 millions de francs suisses et son bénéfice net de 36,7% à 12 millions. La direction explique cette bonne performance à la fois par "un développement opérationnel solide et par la hausse significative du gain de réévaluation". Quant à la hausse proportionnellement inférieure des charges d'exploitation elle a elle aussi contribué à cette évolution positive.

A noter que le taux de vacance est descendu à 2,7%, contre 3,5% en 2020. De son côté le résultat de revalorisations - avant impôts différés - s'est inscrit à CHF 5,3 millions de francs suisses, contre 2,5 millions il y a un an.

Evoquant la suite de l'exercice, la direction estime que Les conséquences de la crise pandémique pour "l'ensemble de l'économie et le marché de l'immobilier ne sont toujours pas définitivement évaluables". Mais l'entreprise zougoise a toute confiance "dans la stabilité opérationnelle de son portefeuille".

