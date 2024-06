Funding Circle Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose une plateforme de prêt aux petites et moyennes entreprises (PME). La société opère à travers quatre segments : United Kingdom Loans, United States Loans, Other Loans et United Kingdom Flexipay. Le segment des autres prêts comprend les activités de la société en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle réinvente le prêt aux petites entreprises grâce à l'apprentissage automatique, à la technologie et aux données. Le système de travail 4D de la société comprend l'accumulation de données, l'ingénierie des données, la science des données et la plateforme de moteur de décision. Les produits de la société comprennent FlexiPay, la carte FlexiPay et le prêt en tant que service (LaaS). FlexiPay est une ligne de crédit qui permet aux entreprises d'effectuer des achats et d'en répartir le coût sur trois mois, en le remboursant en trois mensualités égales. Son LaaS propose aux institutions financières d'offrir à leurs clients une expérience d'emprunt numérique de bout en bout et entièrement intégrée.