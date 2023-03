Funding Circle passe à la perte en raison de la baisse des frais de transaction

(Alliance News) - Funding Circle Holdings PLC a annoncé jeudi une perte annuelle en raison de la baisse du résultat d'exploitation et de la diminution des prêts sous gestion.

Les actions de Funding Circle ont clôturé en baisse de 6,2% à 56,30 pence à Londres jeudi.

Le créancier commercial a déclaré que le bénéfice d'exploitation en 2022 s'élevait à 131,4 millions de livres sterling, soit une baisse de 21% par rapport aux 165,5 millions de livres sterling de l'année précédente, car il a été frappé par une baisse des frais de transaction à 77,5 millions de livres sterling, contre 115,0 millions de livres sterling.

Cette baisse a fait basculer Funding Circle dans une perte avant impôts de 12,9 millions de GBP, contre un bénéfice de 64,1 millions de GBP l'année précédente.

Les prêts sous gestion ont diminué à 3,73 milliards GBP, soit une baisse de 16 % par rapport aux 4,46 milliards GBP, suite aux remboursements anticipés des prêts Coronavirus Business Interruption Loan Scheme au Royaume-Uni et à l'annulation des prêts Paycheck Protection Programme aux États-Unis.

Pour 2023, la société prévoit un revenu total, y compris sa nouvelle offre de crédit FlexiPay, de 160 à 170 millions de GBP. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait se situer entre 0 et 10 millions de GBP dans ses activités de prêts au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis qu'une perte de 10 à 20 millions de GBP est prévue pour FlexiPay.

D'ici 2025, Funding Circle prévoit un revenu total d'au moins 295 millions de GBP, des marges de 25 à 30 % et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement positif.

Funding Circle a déclaré que la qualité générale du crédit s'est affaiblie au Royaume-Uni et qu'avec l'incertitude économique croissante au Royaume-Uni, elle a resserré ses critères de crédit et introduit des augmentations de taux d'intérêt sur les prêts en fonction des augmentations du taux de base.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés