Funko, Inc. est une société de produits de consommation de la culture pop. La société crée des produits fantaisistes et amusants, notamment des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des musiciens ou des équipes sportives. Les produits de la société sont classés dans les catégories figurines et autres produits. La catégorie des figurines comprend des figurines qui célèbrent les icônes de la culture pop sous la forme de vinyles stylisés, de miniatures en aveugle et de figurines d'action. La catégorie des autres produits comprend des accessoires de mode stylisés, notamment des sacs, des sacs à dos et des portefeuilles, des vêtements, des jeux de société, des produits en peluche, des accessoires, notamment des porte-clés, des stylos et des épingles, des vêtements, notamment des t-shirts et des chapeaux, des articles pour la maison, notamment des verres et d'autres accessoires pour la maison, et autres. La société possède diverses marques sous lesquelles bon nombre de ses produits sont commercialisés, notamment Pop ! et Loungefly. Les dessins stylisés Pop ! comportent une tête carrée arrondie qui ne comporte généralement pas de bouche et un nez simple.

Secteur Jouets et produits pour enfants