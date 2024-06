Funko, Inc. est une marque de style de vie de la culture pop. La société vend une gamme de produits de consommation sous licence issus de la culture pop, mettant en scène des personnages issus d'un large éventail de médias et de contenus de divertissement, notamment des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique et des sports. Ses produits sont principalement des figurines, des accessoires de mode, des vêtements, des peluches, des accessoires, des articles pour la maison et des jetons non fongibles. Ses produits combinent ses marques, ses designs et ses sensibilités esthétiques dans des propriétés qu'elle exploite sous licence auprès de fournisseurs de contenu. En plus d'offrir de multiples propriétés et catégories de produits, elle crée et vend une variété de marques qui ont leur propre aspect et leur propre sensibilité. Le portefeuille de marques de la société comprend Core Collectibles (qui comprend Pop ! Vinyl, ainsi que d'autres lignes de marques telles que Soda, Bitty Pop ! et Pop ! Yourself), Loungefly (lignes souples comprenant des sacs, des portefeuilles, des sacs à dos et des vêtements) et Other (qui comprend des marques telles que Digital Pop ! et Mondo).

Secteur Jouets et produits pour enfants