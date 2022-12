Fuse Cobalt Inc. rapporte les résultats d'analyse en attente du forage d'exploration au projet Glencore Bucke, à Cobalt (Ontario)

Fuse Cobalt Inc. a annoncé que la société attend toujours tous les résultats d'analyse du programme de forage réalisé à la mi-octobre sur le projet Glencore Bucke, situé juste à l'extérieur de Cobalt Ontario et près de la raffinerie de cobalt d'Electra Battery Metals Corporation. Toutefois, ces résultats devraient être reçus au cours des deux prochaines semaines. Le programme de forage était de 1842m au total et Fuse attend les résultats de 300 échantillons du laboratoire d'analyse.

La propriété Glencore Bucke consiste en deux concessions minières brevetées totalisant une superficie d'environ 16,2 ha, situées à la limite ouest du projet Teledyne Cobalt de Fuse. En 1981, Teledyne a loué la concession minière 585 (aujourd'hui la "propriété Glencore Bucke") à Falconbridge Nickel Mines Ltd. La société a reconnu l'important potentiel d'exploration de la propriété en raison des prolongements méridionaux possibles des veines de la propriété de la mine Cobalt Contact, adjacente au nord, qui pourraient se projeter vers le sud sur la propriété. Leurs travaux ont permis de délimiter deux zones minéralisées, appelées zone principale et zone nord-ouest, mesurant respectivement 500 pieds (152,4 m) et 200 pieds (70,0 m) de longueur sur la propriété Glencore Bucke.