Fusion Antibodies plc est une organisation de recherche collaborative (CRO) basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la recherche, le développement et la fabrication de protéines recombinantes et d'anticorps, en particulier dans les domaines du cancer et des maladies infectieuses. Elle est engagée dans la fourniture d'une gamme intégrée de services d'ingénierie d'anticorps de bout en bout pour le développement d'anticorps destinés à des applications thérapeutiques et diagnostiques. Elle propose une gamme de services de génération, de développement, de caractérisation, d'optimisation et de production à petite échelle d'anticorps. Ces services comprennent l'expression, la purification et le séquençage d'antigènes, l'humanisation d'anticorps à l'aide de sa plateforme CDRx propriétaire et le développement de lignées cellulaires, produisant des lignées cellulaires stables génératrices d'anticorps, optimisées pour être utilisées en aval par le client afin de produire du matériel pour les essais cliniques. Elle développe également OptiMAL, une bibliothèque d'anticorps de mammifères et une plateforme de découverte produisant des anticorps entièrement humains.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale