Les actions de Fusion Antibodies baissent après un placement avec une décote de 84%.

Fusion Antibodies PLC - organisme de recherche sous contrat basé à Belfast et fournissant des services de découverte, de conception et d'optimisation d'anticorps thérapeutiques au marché de la santé - a levé 1,6 million de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription par les administrateurs de 31,2 millions d'actions à 5 pence par action, ce qui représente une décote de 84 % par rapport à la clôture de l'action jeudi, qui était de 32,06 pence. Le placement est géré par le courtier Allenby Capital Ltd. Fusion lance également une offre de détail distincte via la plateforme REX, portant sur un maximum de 10,0 millions d'actions au même prix, afin de lever jusqu'à 500 000 livres sterling supplémentaires.

"Nous sommes heureux de pouvoir dire que nous avons réussi à lever des fonds dans un marché extrêmement difficile, et cela, combiné aux mesures de réduction des coûts que nous allons mettre en œuvre, nous fournira le capital nécessaire dont nous avons besoin pour faire progresser l'entreprise", a déclaré le directeur général Adrian Kinkaid.

Cours actuel de l'action : 19,90 pence, en baisse de 37 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 65 %.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

