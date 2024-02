(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Cloudbreak Discovery PLC - générateur de projets de ressources naturelles basé à Vancouver, Canada - signe un accord d'exploration pour l'acquisition de sa base de données propriétaire de cibles de lithium au Texas. Smackover Resources LLC, filiale à 100 % de Lonestar Lithium Inc, a acheté à Cloudbreak la base de données propriétaire avec la modélisation régionale et la compilation des données dans l'est du Texas. Les conditions sont les suivantes 2 millions d'actions de Lonestar ; 25 000 USD à chaque fois qu'une propriété faisant l'objet d'une opération admissible est générée à partir de la base de données ; et une redevance de 0,5 % sur le lithium produit sur chaque propriété faisant l'objet d'une opération admissible. L'accord est conclu pour une durée de trois ans. Andrew Male, directeur général par intérim, déclare : "Cet accord de prospection est un bon exemple du type de transactions que Cloudbreak a réalisées par le passé et qu'elle continuera à réaliser avec un secteur de sa base d'actifs. La compilation de cette base de données a demandé beaucoup de temps et d'efforts, et le fait de pouvoir la vendre à Lonestar démontre l'augmentation possible de la valeur de ce type d'activité."

United Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Égypte, le Royaume-Uni et la Jamaïque - Levée de fonds de 1,0 million de GBP par le biais d'un placement sursouscrit de 457,5 millions d'actions et de 42,5 actions par voie de souscription. Au total, 500 millions d'actions seront émises dans le cadre de la levée de fonds, soit 76 % du capital social émis de la société. Les fonds seront utilisés pour faire avancer les travaux en Jamaïque et pour les frais administratifs.

Diaceutics PLC - Fournisseur de services de commercialisation de diagnostics aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, basé à Belfast - Développe son réseau de fourniture de données, ce qui, selon l'entreprise, augmentera de manière significative le nombre de laboratoires par lesquels Diaceutics s'approvisionne en données en Europe et élargira la couverture des données européennes de l'entreprise. Ces données permettront d'accélérer le déploiement du produit DxRx Signal sur les marchés clés de l'UE que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Jordan Clark, directeur des données de Diaceutics, commente : "Ces données renforceront notre position de fournisseur de données de premier plan pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui commercialisent leurs produits, trouvent et fournissent des thérapies aux patients dans de nombreuses régions du monde."

Crossword Cybersecurity PLC - Fournisseur de solutions de cybersécurité basé à Londres - Lance Trillion HarVista. L'outil Trillion HarVista permet aux équipes de sécurité des entreprises de rechercher des conversations sur le dark web dans un environnement propre et aseptisé. Il "permet aux équipes de sécurité, pour la première fois, d'être en mesure d'identifier les menaces qui se développent à partir des discussions des pirates et des données d'identification compromises partagées, le tout à partir d'une interface unique, sans risque que les recherches effectuées sur des sites Web hostiles soient liées à votre organisation".

Fusion Antibodies PLC - société de recherche sous contrat basée à Belfast, qui fournit des services de découverte, de conception et d'optimisation d'anticorps thérapeutiques au marché des soins de santé - reçoit une première commande dans le cadre de l'accord-cadre de services avec une "société de diagnostic de premier plan" dont le nom n'a pas été dévoilé. Le premier bon de commande, d'une valeur d'environ 60 000 GBP, a été reçu pour un projet initial visant à générer des anticorps spécifiquement destinés à être utilisés par le client dans des produits de diagnostic. D'autres commandes devraient suivre pour des projets supplémentaires et récurrents. Adrian Kinkaid, directeur général, déclare : "La conclusion de cet accord avec un fournisseur de produits de diagnostic de classe mondiale renforce la valeur des technologies et des capacités de Fusion Antibodies pour le monde commercial au sens large. En l'occurrence, il s'agit de la production d'anticorps dans des produits de diagnostic. Nous sommes impatients d'établir une relation à long terme avec notre nouveau partenaire et de l'aider à produire de meilleurs anticorps, plus faciles à fabriquer et pouvant être rapidement déployés dans des produits de diagnostic clinique pour le bien-être des patients dans le monde entier.

Sondrel Holdings PLC - société de services de conception de semi-conducteurs basée à Reading, en Angleterre - a remporté un nouveau contrat de conception et de fourniture pour une puce de traitement vidéo de nouvelle génération, d'une valeur totale estimée à 23 millions USD pour la conception, la qualification et la durée de vie prévue du produit. "La puce complexe sera utilisée pour des solutions professionnelles de diffusion vidéo en continu à haute performance. La société a conclu l'accord-cadre avec le client et le travail de conception a commencé pendant que les parties finalisent les négociations sur les pièces de l'accord", indique le communiqué. Le contrat initial s'élève à plus de 9 millions de dollars pour la durée des phases de conception et de qualification, et les travaux seront entièrement financés par le client. Graham Curren, directeur général, déclare : "Il s'agit d'un contrat substantiel de conception et de fourniture pour Sondrel, qui démontre la capacité du groupe à fournir l'expertise technique la plus complexe requise pour ces technologies de nouvelle génération. Nous sommes ravis de nous associer à l'un des principaux fabricants sur le marché à forte croissance du streaming vidéo, où l'innovation constante et l'accent mis sur l'efficacité stimulent la demande de puces complexes telles que celles de Sondrel". Sondrel déclare également avoir reçu quatre nouvelles commandes en 2024 depuis le début de l'année pour ses services de conseil en conception, en s'engageant auprès de deux clients existants et de deux nouveaux clients. Ces contrats généreront un revenu combiné de 900 000 USD pour l'exercice en cours.

