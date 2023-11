Fusion Micro Finance Limited est une société de microfinance basée en Inde. Elle fournit des services financiers aux femmes défavorisées de toute l'Inde afin de leur faciliter l'accès à de meilleures opportunités économiques. Sa gamme de produits financiers est conçue en fonction des différents besoins de ses clients tout au long de leur vie. Ses produits de microfinance comprennent des prêts générateurs de revenus, des prêts complémentaires, des prêts d'urgence et des prêts de vente croisée. Ses prêts générateurs de revenus financent des entreprises opérant dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et la production, le commerce et la vente au détail, les services et autres. Elle propose des prêts aux MPME aux entreprises éligibles. Pour être éligible aux prêts MSME, une entreprise doit être un fabricant, un commerçant ou un prestataire de services, et avoir une limite d'investissement inférieure à 1 500 000 roupies. Ses produits MSME comprennent des prêts commerciaux non décrochés, des prêts commerciaux décrochés et des prêts pour l'achat de machines. Elle dispose d'un réseau d'environ 966 agences réparties dans 377 districts de 19 États.