Fusion Micro Finance Limited est une société financière non bancaire basée en Inde, qui opère en tant qu'institution de microfinance. La société est principalement engagée dans la fourniture de services financiers aux femmes entrepreneurs mal desservies et non desservies dans les zones rurales. Elle propose des services de microfinance et de micro, petites et moyennes entreprises (MSME). Ses produits de microfinance comprennent des prêts générateurs de revenus, des prêts complémentaires, des prêts d'urgence et des prêts de vente croisée. Ses produits pour les MPME comprennent des prêts commerciaux non garantis, des prêts commerciaux garantis et des prêts pour l'achat de machines. Elle dispose d'un réseau d'environ 1 103 agences réparties dans 20 États, dont trois territoires de l'Union.