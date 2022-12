FUSN PHAR : B. Riley optimiste sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 1,21 M - 1,17 M Résultat net 2022 -88,0 M - -85,3 M Tréso. nette 2022 156 M - 151 M PER 2022 -1,13x Rendement 2022 - Capitalisation 102 M 102 M 98,5 M VE / CA 2022 -44,9x VE / CA 2023 -4,03x Nbr Employés 83 Flottant - Graphique FUSN PHAR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FUSN PHAR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 2,27 $ Objectif de cours Moyen 12,46 $ Ecart / Objectif Moyen 449% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs John Valliant Chief Executive Officer & Director Mohit Rawat President & Chief Business Officer John J. Crowley Chief Financial Officer Barbara Gayle Duncan Chairman Eric Burak Chief Technology Officer