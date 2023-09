Fusion Pharmaceuticals Inc. est une société d'oncologie au stade clinique. La société se concentre sur le développement de produits radiopharmaceutiques en tant que médicaments de précision. La société a développé sa plate-forme de thérapies alpha ciblées (TAT) ainsi que sa technologie de liaison rapide (Fast-Clear linker). Sa technologie lui permet de relier les isotopes émetteurs de particules alpha aux anticorps et autres molécules de ciblage afin de délivrer sélectivement les charges utiles de particules alpha aux tumeurs. Sa plateforme TAT est étayée par ses recherches et ses connaissances sur la biologie sous-jacente des produits radiopharmaceutiques émetteurs de particules alpha, ainsi que par ses capacités différenciées en matière d'identification de cibles, de génération de candidats, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement et de développement de diagnostics par imagerie. Le principal produit candidat de la société est le FPI-1434, qui utilise le Fast-Clear linker pour relier un anticorps monoclonal humanisé qui cible le récepteur du facteur de croissance de type insuline I (IGF-1R) à l'actinium-225, un isotope émetteur alpha.

