Futura Medical plc est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni. La société est principalement engagée dans le développement de produits pharmaceutiques et de soins de santé. Elle se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits basés sur sa technologie transdermique DermaSys. Sa technologie transdermique brevetée DermaSys permet une administration locale rapide et ciblée de traitements médicaux via la peau. La société est engagée dans le développement d'un portefeuille de produits pour des domaines thérapeutiques, tels que la santé sexuelle et le soulagement de la douleur. Les produits de la société comprennent MED3000 et TPR100. Le produit phare de la société, MED3000, est une formulation de gel topique qui traite la dysfonction érectile (DE) grâce à un mode d'action évaporatif. La société a mené une étude de phase III utilisant MED3000 dans la DE. Le TPR100 est un anti-inflammatoire non stéroïdien topique pour la douleur et l'inflammation associées aux entorses, foulures et contusions et aux rhumatismes des tissus mous.

