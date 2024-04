Futura Medical plc est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement et la vente de produits pharmaceutiques et de soins de santé. Elle se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits basés sur sa technologie transdermique DermaSys. Le DermaSys est conçu pour administrer par voie cutanée des traitements médicaux cliniquement prouvés. La plateforme DermaSys comprend des composants de pénétration et d'amélioration de la perméation adaptés à chaque produit en fonction de l'indication thérapeutique spécifique et de la rapidité et de la durée d'action souhaitées. Cette administration ciblée offre un profil optimisé en termes de dose, de délai d'action et de durée de l'effet. Les produits de la société comprennent MED3000 et TPR100. Le produit phare de la société, MED3000, est un gel topique destiné au traitement de la dysfonction érectile (DE) grâce à un mode d'action par évaporation. La société a mené une étude de phase III utilisant MED3000 dans le traitement de la dysfonction érectile. La société développe également le CBD100, une formulation topique de cannabidiol.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale