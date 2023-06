Future Consumer Limited annonce la démission de GN Bajpai en tant que directeur indépendant et président non exécutif

Future Consumer Limited a annoncé que M. GN Bajpai a démissionné, par lettre datée du 2 juin 2023, de son poste de directeur indépendant et de président non exécutif du conseil d'administration de la société à compter de la fermeture des bureaux le 2 juin 2023. Par conséquent, M. GN Bajpai cesse d'être membre et président du comité d'audit, membre du comité de nomination et de rémunération et membre du comité des directeurs. Dans sa lettre de démission, M. G N Bajpai a déclaré que la raison de sa démission était son âge avancé et qu'il avait décidé de réduire progressivement ses engagements.