Future Consumer Limited annonce la vacance du poste de Kishore Biyani en tant que vice-président et directeur non exécutif et des comités

Le 21 octobre 2023 à 16:45 Partager

Future Consumer Limited a annoncé que l'entreprise a été informée par M. Kishore Biyani qu'il a encouru une disqualification en vertu des dispositions de la section 164(2) de la Loi sur les sociétés, 2013. Conformément aux dispositions de l'article 167(1)(a) de la loi sur les sociétés de 2013, son poste d'administrateur en tant que vice-président et non membre du conseil d'administration a été suspendu.

En vertu des dispositions de l'article 167(1)(a) du Companies Act, 2013, son mandat de vice-président et d'administrateur non exécutif de la société devient vacant à compter du 21 octobre 2023. Par conséquent, M. Kishore Biyani ne sera plus administrateur de la société et cessera également d'être membre et président du comité des relations avec les parties prenantes et du transfert d'actions, membre du comité des nominations et des rémunérations, membre du conseil d'administration de la société et membre du conseil d'administration de la société.

Il cessera également d'être membre et président du comité des relations avec les parties prenantes et du transfert d'actions, membre du comité des nominations et des rémunérations, membre du comité de la responsabilité sociale de l'entreprise et membre et président du comité des administrateurs.