Future Lifestyle Fashions Limited annonce des défauts de paiement du montant du principal dû sur les prêts 07/01/2023

Future Lifestyle Fashions Limited a annoncé des défauts de paiement du montant du principal dû sur les prêts / facilités de fonds de roulement que la société a obtenu des banques. Prêts / facilités renouvelables comme le crédit de trésorerie auprès des banques / institutions financières : L'encours total au 31 décembre 2022 est de 18 278,2 millions d'INR. Sur le montant total de l'encours, le montant du défaut de paiement au 31 décembre 2022 est de 14 656,7 millions INR. Le montant total des prêts en cours, des facilités de crédit renouvelables et des crédits de trésorerie accordés par les banques et les institutions financières comprend les débentures non convertibles cotées (NCD) d'un montant de 3 500 millions INR

et le montant des intérêts différés sur les NCD de 429,8 millions INR. Les créanciers ont mis en place une restructuration unique (OTR) dans les comptes de FLFL le 30 avril 2021. Par la suite, en raison du non-remboursement du montant principal dû dans le cadre de ladite OTR, les comptes de la société ont été classés comme actifs non performants le 31 mai 2022. Le montant du défaut de paiement au 31 décembre 2022, soit 14 656,7 millions d'INR, comprend le défaut de paiement persistant de 4 360,1 millions d'INR du trimestre clos le 30 septembre 2022.

