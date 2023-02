Future engage l'ancien cadre du Daily Mail et de BuzzFeed comme nouveau PDG

Future PLC - éditeur de magazines basé à Bath, en Angleterre - nomme Jon Steinberg au poste de directeur général. Steinberg entrera en fonction le 3 avril, en remplacement de Zillah Byng-Thorne, qui a annoncé son intention de se retirer en septembre dernier. Mme Byng-Thorne quittera son poste actuel le 31 mars, après près d'une décennie à ce poste.

Plus récemment, Steinberg était le président de la division News & Advertising d'Altice USA. Avant cela, il était le PDG de DailyMail.com North America, après avoir rejoint BuzzFeed Inc où il était président et directeur de l'exploitation.

Le président du conseil d'administration, Richard Huntingford, a déclaré : "Jon possède une expertise très précieuse et a développé un parcours fantastique, combinant l'esprit d'entreprise et le leadership dans certaines des meilleures organisations numériques et médiatiques opérant à grande échelle. C'est un leader charismatique qui a une compréhension profonde et une passion pour les médias, en particulier la façon dont la technologie, la créativité et l'innovation peuvent être exploitées pour accélérer la croissance et créer une valeur significative pour les parties prenantes."

Cours actuel de l'action : 1 441,99 pence, en hausse de 0,4% à Londres mercredi matin

Variation sur 12 mois : baisse de 41%

Par Holly Beveridge ; reporter pour Alliance News

