Future PLC - éditeur de magazines en ligne basé à Bath, en Angleterre, et propriétaire du site Web de comparaison de prix Go Compare - déclare que le commerce a été "largement conforme aux attentes" pour les quatre mois allant jusqu'au 31 janvier. Les pressions macroéconomiques ont entraîné un "début d'année plus lent" pour les produits d'affiliation et la publicité numérique, explique Future, mais ces pressions sont compensées par "une forte activité dans le domaine de la comparaison des prix et une bonne croissance dans le domaine du commerce interentreprises". L'entreprise note également des vents contraires dus aux mouvements de change au cours de la période de quatre mois, mais affirme que les ventes de magazines continuent d'être "résistantes". Dans ses résultats de décembre pour l'exercice 2023, Future a déclaré qu'il prévoyait un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires au second semestre 2024, ce qui se traduirait par une croissance du chiffre d'affaires "à faible chiffre" pour l'ensemble de l'année se terminant le 30 septembre. La société annoncera ses résultats pour le semestre se terminant le 31 mars le 16 mai.

Future affirme que sa "stratégie d'accélération de la croissance" est en cours. En décembre, la société a lancé cette stratégie, qui prévoit un programme d'investissement sur deux ans de 25 à 30 millions de livres sterling pour l'optimisation du portefeuille, la diversification des revenus et la croissance de l'audience. Future note des "progrès encourageants" pour ses marques "héroïques", qui comprennent GoCompare et la publication en ligne TechRadar, et affirme que ces 12 marques sont plus performantes que l'ensemble du portefeuille.

Cours actuel de l'action : 694,00 pence par action, en baisse de 3,3 % à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 57%.

