Future plc est une plateforme mondiale de médias spécialisés dans l'Internet, basée au Royaume-Uni. La société exploite environ 250 marques dans des secteurs verticaux de contenu diversifiés, dans ses divisions business-to-consumer (B2C) et business-to-business (B2B). Elle organise ses marques en fonction de leurs intérêts spécialisés et dispose de quatre principaux secteurs verticaux de contenu avec 16 sous-catégories allant de la technologie de consommation aux jeux, en passant par le style de vie des femmes, la maison ou le patrimoine. Le contenu de l'entreprise est publié et distribué sous diverses formes : sites web, bulletins d'information électroniques, vidéos, magazines, événements et dispose de trois cadres de monétisation principaux, tels que la publicité, le commerce électronique affilié et le consommateur direct. Les marques de la société comprennent 25 Beautiful Homes, 3D World, 5GRadar, ActualTech Media, Advnture, Airgun Shooter, All About History, Bass Player, BikePerfect, Bow International, CinemaBlend, Computer Music, Country Homes & Interiors, Creative Bloq, Decanter, Fit&Well, FourFourTwo, Future Music, Gardeningetc, et Guitar Techniques.

Secteur Edition