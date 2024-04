Future plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme mondiale pour les médias spécialisés. L'entreprise exploite une plateforme de création et de distribution de contenu spécialisé pour créer des communautés engagées et mondiales. Ses activités au Royaume-Uni consistent en la rédaction, la production vidéo, la vente de publicité et l'organisation d'événements sur des sites web, des vidéos, des bulletins d'information, la production de magazines imprimés et l'octroi de licences pour la distribution de magazines en ligne et imprimés. Ses activités aux États-Unis comprennent la rédaction, la production vidéo, le marketing, la vente de publicité et les événements sur les sites web, les vidéos, les bulletins d'information et les magazines. Les marques de la société comprennent notamment Tom's Guide, Marie Claire, PC Gamer, Homes & Gardens, GO.COMPARE, Cyclingnews, Country Life, Space.com, Guitar World, Advnture, Fit&Well, FourFourTwo, Practical Boat Owner, CinemaBlend, TV & Satellite Week, TV Times, Creative Bloq, ImagineFX, Newsarama, Bass Player et Computer Music.

Secteur Edition