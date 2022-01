L'entreprise indienne Future Retail demande au tribunal de déclarer illégal l'arbitrage avec Amazon.

La société indienne Future Retail a demandé à un tribunal de New Delhi de déclarer illégale la procédure d'arbitrage en cours avec Amazon.com, affirmant que l'agence antitrust du pays avait suspendu un accord de 2019 qu'Amazon avait utilisé pour faire valoir ses droits sur Future.

Amazon a réussi à utiliser les conditions de son investissement de 200 millions de dollars dans Future, qui est endetté, pour bloquer https://reut.rs/3FS0roN la tentative du détaillant indien de vendre ses actifs de vente au détail à un rival, en invoquant la violation de certains contrats.

Mais l'organisme antitrust indien, la Competition Commission of India, a suspendu en décembre https://reut.rs/3qAZqLu l'accord de 2019, affirmant qu'Amazon avait supprimé des informations lors de la demande d'autorisation.

Le différend de longue date est entendu par un panel d'arbitrage de Singapour, mais les deux parties ont mené des procès parallèles devant les tribunaux indiens pour faire appliquer ou annuler certaines décisions prises par l'arbitre.

Dans le dernier dépôt de Future Retail à New Delhi, la société fait valoir que, puisque l'accord de 2019 n'a plus d'approbation antitrust, il n'a "aucune existence légale" en Inde et Amazon ne peut plus faire valoir aucun de ses droits.

La "poursuite de l'ensemble de la procédure d'arbitrage est une perpétuation de l'illégalité", a déclaré Future dans son dépôt daté du 31 décembre.

L'affaire sera probablement entendue par les juges cette semaine.

Future et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le dépôt a également montré que l'appel de Future devant la Haute Cour de Delhi intervient après que le panel d'arbitrage de Singapour n'ait pas accepté ses demandes immédiates de mettre fin à la procédure, déclarant que les arguments se poursuivraient ce mois-ci.

Amazon soutient depuis longtemps que Future a violé les termes de son accord de 2019 en décidant de vendre des actifs de vente au détail à Reliance, et la position de la société américaine a jusqu'à présent été soutenue par l'arbitre de Singapour et les tribunaux indiens. Future nie tout acte répréhensible.

Mais des personnes au fait de l'affaire affirment que la suspension de l'enquête antitrust pourrait permettre à Future de faire aboutir ses tentatives de vente d'actifs de vente au détail à Reliance et affaiblir la position juridique d'Amazon.

Le différend concernant Future Retail, qui compte plus de 1 500 supermarchés et autres points de vente, est le point d'achoppement le plus hostile entre Amazon de Jeff Bezos et Reliance, dirigé par l'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, alors qu'ils tentent de prendre le dessus pour conquérir les consommateurs. (Reportage d'Abhirup Roy ; édition de Michael Perry)