Les actions indiennes chutent alors que la crise ukrainienne s'intensifie ; les données du PIB sont au centre de l'attention.

L'indice de référence NSE Nifty 50 était en baisse de 1,11% à 16 473,50, à 0349 GMT, et le S&P BSE Sensex a chuté de 1,16% à 55 209,58. Les deux indices ont enregistré vendredi leur troisième baisse hebdomadaire consécutive.

Les données du PIB de l'Inde doivent être publiées à 1200 GMT. L'économie du pays a probablement progressé de 6 % en glissement annuel au cours des trois mois clos en décembre 2021, soit un rythme plus lent que celui des deux trimestres précédents, les craintes s'accentuant quant au ralentissement de la dynamique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont bondi lundi en raison de l'escalade des sanctions à l'encontre de la Russie, renforçant les craintes d'une perturbation des expéditions de pétrole du deuxième plus grand producteur mondial. [O/R]

A Mumbai, l'indice Nifty du secteur des services financiers et l'indice automobile ont été parmi les plus grands perdants, chutant de plus de 1% chacun.