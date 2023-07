FVCBankcorp Inc. est une société de portefeuille bancaire qui opère par le biais de sa filiale, FVCbank. La société fournit des services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises, aux professionnels, aux organisations et associations à but non lucratif et aux investisseurs. Elle propose des services bancaires de détail pour répondre aux besoins individuels des entreprises clientes, ainsi qu'aux communautés qu'elle dessert. Elle propose également des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles et un service de dépôt à distance, qui permet aux clients de faciliter les transactions de dépôt grâce à l'utilisation d'appareils électroniques. Elle propose une gamme de produits de dépôt pour les particuliers, les professionnels, les entrepreneurs du gouvernement et d'autres entreprises, y compris des comptes de transaction porteurs d'intérêts et non porteurs d'intérêts, des certificats de dépôt et des comptes du marché monétaire. Elle opère dans les régions des zones statistiques métropolitaines (MSA) de Washington et de Baltimore, qui se concentrent sur les comtés de Virginie d'Arlington, Fairfax, Loudoun et Prince William.

Secteur Banques