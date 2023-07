FW Thorpe Plc est une société britannique spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes d'éclairage professionnels. La société exploite ses secteurs d'activité en fonction des produits et de la clientèle sur le marché de l'éclairage. Les secteurs comprennent s Philip Payne Limited, Solite Europe Limited, Portland Lighting Limited, TRT Lighting Limited, Thorlux LLC, Thorlux Australasia PTY Limited et Thorlux Lighting GmbH. Les produits de la société comprennent des luminaires encastrés, apparents et suspendus, des systèmes d'éclairage de secours, des éclairages pour zones dangereuses, des luminaires pour salles hautes et basses, des commandes d'éclairage, des éclairages extérieurs, des éclairages routiers, des éclairages d'agrément, des luminaires extérieurs pour murs et plafonds, des signalisations de sortie de secours, des éclairages généraux de secours, des éclairages de routes et de tunnels, et des luminaires pour salles blanches. Elle dessert divers secteurs, tels que le commerce, l'industrie, l'éducation, la santé, la fabrication, la vente au détail, l'affichage et l'hôtellerie, les infrastructures, les parkings, le logement et les produits pharmaceutiques.

Secteur Equipements et composants électriques