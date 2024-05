FW Thorpe Plc est une société britannique spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes d'éclairage professionnels. Les secteurs d'activité de la société comprennent Thorlux, les sociétés néerlandaises, le groupe Zemper et les autres sociétés. Le secteur Thorlux comprend les activités de SchahlLED et Thorlux Lighting Limited. Le segment des sociétés néerlandaises comprend les entreprises Lightronics et Famostar. Le segment des autres entreprises comprend Philip Payne Limited, Solite Europe Limited, Portland Lighting Limited, TRT Lighting Limited, Thorlux Lighting LLC, Thorlux Australasia PTY Limited et Thorlux Lighting GmbH. Ses produits comprennent des luminaires encastrés, apparents et suspendus, des systèmes d'éclairage de secours, des éclairages pour zones dangereuses, des luminaires pour baies hautes et basses, des commandes d'éclairage, des éclairages extérieurs, des éclairages routiers, des éclairages d'agrément, des murs extérieurs, des luminaires de plafond et des signalisations de sortie de secours. L'entreprise dessert divers secteurs du marché, notamment l'industrie pharmaceutique, l'hôtellerie, l'affichage, l'éducation et l'industrie.

Secteur Fournitures de construction et installation