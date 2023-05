L'indice Mib monte à 27.300 ; meilleure performance parmi les bourses européennes

(Alliance News) - L'indice Mib a clôturé en hausse vendredi, portant la barre des points à la zone des 27 300, surperformant les autres bourses européennes, soutenu par de bons rapports trimestriels qui ont donné de la force au côté acheteur.

Les salles de marché ont également pris en compte le rapport sur l'emploi américain, meilleur que prévu, qui a réduit à néant les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à court terme. Le nombre d'emplois a augmenté de manière inattendue de 253 000 en avril, dépassant les prévisions de 180 000 et faisant suite au chiffre de 165 000 du mois de mars, révisé à la baisse par rapport à l'estimation initiale de 236 000.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 14 juin a une probabilité de 93 % pour une confirmation dans la fourchette 500/525 points de base.

En revanche, une hausse de 25 points de base dans la fourchette de 525/550 points de base est évaluée à 7 %.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 2,5 % à 27 348,57.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a clôturé en hausse de 1,6 % à 43 460,57, la Small-Cap a progressé de 1,5 % à 28 855,03, et l'Italy Growth a terminé dans le vert de 0,5 % à 9 182,88.

En Europe, le CAC 40 a clôturé en hausse de 1,3 %, le FTSE 100 a augmenté de 1,0 % et le DAX 40 de Francfort a progressé de 1,4 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem a augmenté de 6,1 pour cent à EUR 1,3240, se relevant après trois sessions de baisse.

DiaSorin, d'autre part, a augmenté de 4,7 pour cent à 104,45 EUR, en attendant la publication des résultats mercredi.

Prysmian Group - en hausse de 2,9% - a annoncé vendredi qu'il avait remporté une commande de plus de 800 millions d'euros pour une nouvelle interconnexion de transmission d'énergie entre la France et l'Espagne. La liaison sera construite pour le compte d'INELFE, une coentreprise 50-50 entre le gestionnaire de réseau espagnol Red Eléctrica et le gestionnaire de réseau français Réseau de Transport d'Électricité.

Intesa Sanpaolo - en hausse de 3,7 % - a annoncé vendredi que le bénéfice net du premier trimestre avait fortement augmenté en glissement annuel et trimestriel pour atteindre 1,96 milliard d'euros. Au premier trimestre 2022, il s'élevait à 1,04 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros au dernier trimestre de l'année dernière.

Le revenu d'exploitation a augmenté à 6,06 milliards d'euros, contre 5,41 milliards d'euros un an plus tôt et 5,67 milliards d'euros au dernier trimestre 2022, tandis que les dépenses d'exploitation ont diminué en glissement annuel, à 2,54 milliards d'euros contre 3,13 milliards d'euros, mais ont légèrement augmenté en glissement annuel, à 2,52 milliards d'euros.

Le conseil d'administration de CNH Industrial a publié ses résultats du premier trimestre, qui se sont soldés par un bénéfice net de 486 millions USD et un bénéfice dilué par action de 0,35 USD, contre 336 millions USD au 1er trimestre 2022 et 0,24 USD respectivement. L'action a clôturé en hausse de 2,3 %.

Sur la moyenne capitalisation, Intercos a progressé de 3,4 pour cent à 16,02 euros par action. Le conseil d'administration a annoncé jeudi que la société a déclaré un chiffre d'affaires de 234,6 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 34% par rapport à 174,6 millions d'euros au cours de la même période de 2022. L'EBITDA ajusté du groupe s'est élevé à 29,8 millions d'euros, en hausse de 56% par rapport aux 19,1 millions d'euros au 31 mars 2022.

WIIT a également bien acheté, clôturant avec une avance de 2,4 pour cent, terminant la troisième séance consécutive du côté haussier.

Anima Holding - dans le vert de 1,2% - a rapporté vendredi qu'il a clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net essentiellement inchangé d'une année sur l'autre, à 30,2 millions d'euros contre 30,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Parmi les quelques valeurs baissières, GVS a clôturé en baisse de 0,3 %, faisant suite à sa perte de 2,2 % la veille.

La petite capitalisation Bioera a progressé de plus de 13 % pour atteindre 0,1120 EUR, après une baisse de 7,1 % la veille.

Geox, quant à lui, s'est redressé de 8,1 %, renouant avec la croissance après trois séances négatives.

TXT e-solutions - dans le vert de 0,9 % - a annoncé vendredi avoir acheté 29 403 de ses propres actions ordinaires entre le 11 et le 21 avril. Le prix demandé était d'environ 19,50 euros par action, pour un total de 568 439,66 euros.

Banca Profilo - en hausse de 1,4 % - a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 6,2 millions d'euros, soit une hausse de 20 % ou de 1,0 million d'euros par rapport au résultat du premier trimestre de l'année dernière.

Parmi les PME, Deodato a progressé de plus de 10 %, portant son nouveau prix à 0,9780 EUR et prenant la tête de la liste.

Fope, quant à lui, est en hausse de 5,5 %, suivant eve's green, également en hausse de 5,5 %.

Compagnia dei Caraibi - en baisse de 0,8 pour cent - a déclaré que les revenus consolidés au 31 mars 2023 étaient d'environ 13,0 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 18 pour cent par rapport aux 11,0 millions d'euros du premier trimestre de l'année précédente.

L'action GM Leather, quant à elle, a chuté de 6,4 pour cent, portant son nouveau prix à 1,60 euro par action.

À New York, le Dow Jones progresse de 1,2 %, le Nasdaq de 1,8 % et le S&P 500 de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1018 USD contre 1,1005 USD à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, vaut 1,260337 USD contre 1,2572 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,23 USD contre 72,39 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 012,88 USD l'once contre 2 049,67 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, le PMI des services du Japon est attendu à 0230 CEST, tandis qu'à 0800 CEST ce sera le tour de la production industrielle de l'Allemagne. À 1030 CEST, le sentiment de confiance des investisseurs de la zone euro est attendu.

Dans l'après-midi, les attentes en matière d'inflation aux États-Unis seront publiées à 17 heures CEST.

Sur le calendrier économique de lundi, les rapports trimestriels de Banca Monte dei Paschi, Banco BPM, Nusco, PharmaNutra, Toscana Aeroporti et Valsoia sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.