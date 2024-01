G Rent S.p.A. est une société basée en Italie, principalement engagée dans le secteur de l'hospitalité pour l'immobilier de luxe. La société fournit des services avec des biens immobiliers et des portefeuilles de biens conçus pour la location à court terme pour des clients privés et des entreprises. Ses clients sont servis par des chefs, des majordomes, des serveurs, des chauffeurs, des femmes de chambre, des baby-sitters, des entraîneurs personnels et des experts en soins de beauté. La société propose également des services de restauration sous différentes formes. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Développement et opérations immobilières