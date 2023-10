G.S. Auto International Limited est un fabricant indien de composants automobiles pour véhicules commerciaux et équipements agricoles. La société fabrique des composants de suspension et de fixation automobiles pour les véhicules utilitaires indiens et internationaux, les véhicules commerciaux, les véhicules à essieux multiples, les remorques et les véhicules à usage spécial. Elle exerce ses activités dans un seul secteur, celui des composants automobiles. Les produits de la société comprennent des pièces usinées, des pièces forgées, des composants moulés non ferreux, des composants moulés en fonte ductile, des pièces de remorque, des assemblages d'embrayage, des assemblages de disques et ses composants. Ses pièces usinées comprennent des ensembles de goupilles, des goupilles à ressort, des boulons de manille, des écrous de retenue, des goujons d'essieu et des écrous d'origine. Ses pièces forgées comprennent des écrous Castle, des écrous hexagonaux, des écrous à collerette et des écrous à rondelle. Les composants moulés en fonte ductile comprennent la manille/le support de suspension de ressort, le montage du moteur, les plaques de base, les bagues filetées et le support de montage du compresseur.