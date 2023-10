G1 Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de petites molécules thérapeutiques pour le traitement des patients atteints de cancer. Le principal produit commercial de la société, COSELA (trilaciclib), est un traitement conçu pour aider et protéger les cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPC) de la moelle osseuse contre la myélosuppression induite par la chimiothérapie en inhibant transitoirement CDK4/6 chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé (ES-SCLC). Lerociclib est un inhibiteur oral de CDK4/6 différencié au stade clinique, en cours de développement pour une utilisation en association avec d'autres thérapies ciblées dans de multiples indications oncologiques. Son Rintodestrant, est un dégradateur sélectif des récepteurs d'œstrogènes (SERD) par voie orale, utilisé en monothérapie et en association avec des inhibiteurs de CDK4/6, initialement Ibrance (palbociclib), pour le traitement du cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes positifs (ER+) et à récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale