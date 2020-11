G5 Entertainment AB (publ) : pas de coupure estivale pour les résultats 0 05/11/2020 | 15:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La société suédoise de jeux mobile, G5 entertainment, a publié ses résultats pour le troisième trimestre. L’entreprise continue son expansion malgré une période non propice à son activité. Cette belle performance se confirme en bourse avec un titre qui gagne 15% en milieu de séance. La société suédoise de jeux mobile, G5 entertainment, a publié ses résultats pour le troisième trimestre. L’entreprise continue son expansion malgré une période non propice à son activité. Cette belle performance se confirme en bourse avec un titre qui gagne 15% en milieu de séance. G5 entertainment est l’un des premiers développeurs de jeu vidéo mobile avec une arrivée sur le marché dès 2001. La société suédoise a profité du lancement de l’iPhone en 2009 pour complètement changer son modèle économique. Elle s’est transformée pour proposer des jeux gratuits dans l’univers du puzzle et du jeu d’aventure. Tout comme la plupart des entreprises présentes sur le marché du multimédia, G5 a tiré profit de la crise sanitaire pour voir son activité progresser fortement avec pas moins de 7 millions d’utilisateurs actifs au deuxième trimestre. Toutefois, et plus étonnamment, la société a continué sur sa lancée en pleine saison estivale. Cette période est généralement plus tranquille pour l'industrie du jeu vidéo et la fin de la plupart des restrictions sanitaires durant l’été aurait pu (dû) entraîner une baisse de l’activité. Contrairement aux attentes, son nombre d’utilisateurs actifs est resté sur des niveaux plus qu’acceptables à 6,8 millions soit 11% de plus qu’en 2019. Mais la vraie différence se fait en matière financière : la marge d’EBIT a ainsi atteint un niveau historique à 16,1% au T3 contre un peu moins de 12% au T2 et -0,9% à la même période l’année dernière ! Les propres jeux du développeur suédois sont à mettre en avant ici. En effet, ils ont généré 62% des recettes de la société contre 40% l’année dernière. Cela explique clairement cette augmentation des marges. L'entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 37 millions de dollars sur le trimestre, soit encore une augmentation de 10% par rapport à 2019. Rapport intérimaire, Q3 2020 De plus, la société cherche à continuer à se développer, en témoigne une baisse de la marge brute de 64% à 59% suite aux dépenses de marketing élevées pour promouvoir les jeux sous licence, nouvellement sur le marché comme Sherlock: Hidden match 3 cases. Pour résumer, cette année particulière et dévastatrice pour de nombreux secteurs est une grosse opportunité pour l’industrie vidéoludique. Q5 entertainment a pour l’instant réussi à capitaliser dessus et les nouvelles restrictions sanitaires en Europe devraient permettre à la tendance de se poursuivre. Q5 a vu le cours de son action tripler depuis le début de l’année.

Charles Gregoire

