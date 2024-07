G50 Corp. Limited a annoncé la nomination de Ian Davies au conseil d'administration de G50 Corp. en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, avec effet au 16 juillet 2024.

M. Davies est un directeur exécutif et non exécutif hautement qualifié qui possède plus de 20 ans d'expérience stratégique et opérationnelle dans des entreprises complexes à grande échelle dans les secteurs de l'énergie et des ressources. Ian est actuellement directeur général de Senex Energy et a dirigé la société depuis 2010, naviguant avec succès à travers une croissance et une transformation significatives, y compris la transaction de prise en charge de Senex en avril 2022, ajoutant une valeur matérielle pour les actionnaires, le leadership a vu Senex se consolider en tant que producteur important de gaz naturel sur la côte Est. G50 Corp.

a également fait savoir que le directeur non exécutif indépendant Greg Foulis a démissionné du conseil d'administration de G50 le 16 juillet pour se concentrer sur des intérêts commerciaux en dehors de G50.