G8 Education Limited est un fournisseur de services de soins et d'éducation de qualité basé en Australie. Les principales activités de la société comprennent l'exploitation de centres d'éducation préscolaire appartenant à la société et à ses filiales, et la propriété de centres de garde d'enfants franchisés. La Société exerce ses activités par le biais de la gestion de centres de soins pour enfants. Le portefeuille de la société se compose d'environ 448 centres sous 21 marques en Australie. Ses centres offrent une capacité totale autorisée combinée d'environ 37 800 places. La société propose des marques, notamment jellybeans, buggles, Creative Garden, Kinder Haven, headstart, The Learning Sanctuary, GREENWOOD, Sandcastles, Leor, NutureOne et PELICANS. Les filiales de la société comprennent Grasshoppers Early Learning Centres Pty Ltd, Togalog Pty Ltd, Bourne Learning Pty Ltd, Ramsay Bourne Licences Pty Ltd, World Of Learning Licences Pty Ltd, Shemlex Investment Unit Trust, Kindy Kids Long Day Care and Preschool Trust.

Secteur Services à la personne