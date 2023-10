Gabelli Merger Plus+ Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. Le principal objectif d'investissement de la société est de chercher à générer un rendement total composé d'une appréciation du capital et d'un revenu courant. L'objectif secondaire de la Société est la protection du capital, sans corrélation avec les marchés d'actions et de titres à revenu fixe. La Société peut investir une partie de ses actifs nets dans des liquidités et équivalents de liquidités, des instruments du marché monétaire, des obligations, des billets de trésorerie ou d'autres titres de créance émis par des banques ou d'autres contreparties ayant au moins une note de crédit simple A (ou équivalente) d'une agence de notation internationalement reconnue ou des titres d'État et autres titres publics. Gabelli Funds, LLC est le gestionnaire de portefeuille de la société et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.