Gabetti Property Solutions SpA, également connue sous le nom de Gabetti Property Solutions, est une société basée en Italie et active dans le secteur de l'immobilier. La société divise ses activités en deux grandes lignes commerciales : Agence et Services techniques. Par le biais de la ligne Agence, la société fournit des services de courtage immobilier direct pour les secteurs des entreprises et du fractionnement, et elle opère par le biais d'un réseau de franchise dans le secteur résidentiel. La ligne Services Techniques fournit des services de due diligence, de gestion immobilière, de consultation et de conseil. La société propose un partenariat dans des initiatives d'investissements immobiliers, ainsi que des évaluations de prêts hypothécaires au détail, des services financiers à la cible de détail pour l'achat de biens ou pour le crédit à la consommation, la location de biens et des outils de géomarketing pour les investisseurs. Au 31 décembre 2013, la Société opérait par le biais de nombreuses filiales, dont Abaco Servizi Srl, GABETTI AGENCY S.p.A. et GABETTI FRANCHISING AGENCY S.r.l., entre autres.

Secteur Services immobiliers