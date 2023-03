Gabetti, accord pour la vente d'une propriété à Dubaï d'une valeur de plus de 100 millions d'euros

(Alliance News) - Gabetti Property Solutions Spa a annoncé que, par le biais de sa division Gabetti Home Value et de son partenaire sur place Gabetti Middle East, la première société immobilière italienne à Dubaï, a signé un accord avec Ellington Properties, l'un des principaux promoteurs immobiliers de Dubaï, pour commercialiser 8 propriétés situées dans la ville des Émirats auprès de clients italiens.

La valeur totale des propriétés mises en vente dépasse les 100 millions d'euros.

Les propriétés concernées par l'accord sont Upper House, The Highbury, Ocean House, Ellington House III, Ellington Beach House, Berkeley Place, Belmont Residences et The Sanctuary.

Il s'agit de résidences de luxe et de communautés multifamiliales construites dans plusieurs quartiers prestigieux de Dubaï, tels que Downtown, Mohammed Bin Rashid City, Palm Jumeirah, Jumeirah Village Circle et Emirates Hills. Tous les projets d'Ellington offrent une large gamme de services hôteliers 5 étoiles, explique Gabetti.

La commercialisation des huit propriétés comprend un total de 65 unités résidentielles de tailles et de superficies différentes : studios, appartements d'une chambre, de deux chambres, de trois chambres, de quatre chambres, de cinq chambres et de cinq ou six chambres, tous dotés d'équipements haut de gamme tels qu'une piscine olympique et des espaces de relaxation, un spa, des espaces de remise en forme, des cinémas et d'autres équipements inspirés de l'hôtellerie.

Mardi, Gabetti Property Solutions a clôturé en baisse de 1,9 %, à 1,15 euro par action.

